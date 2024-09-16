Верховный суд Бразилии взыскал со счетов компаний Илона Маска около $3,3 млн

Средства со счетов соцсети Х и спутникового интернет-провайдера Starlink взыскали для уплаты штрафов.

Верховный суд Бразилии взыскал около $3,3 млн с банковских счетов компаний Х и Starlink, принадлежащих американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает Euronews.

Отмечено, что суд взыскал средства, сумма которых равняется штрафам, которые должна заплатить компания Х Бразилии. В то же время, после этого банковские счета соцсети и Starlink разморозили.

Как сообщалось, Верховный суд Бразилии разблокировал активы компаний Илона Маска.

Добавим, что в Бразилии запретили соцсеть X.

Также известно, что соцсеть X Маска избежала штрафа за нарушение прав пользователей из-за обучения чату Grok.