Верховный суд Бразилии взыскал со счетов компаний Илона Маска около $3,3 млн

Верховный суд Бразилии взыскал около $3,3 млн с банковских счетов компаний Х и Starlink, принадлежащих американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщает Euronews.
Отмечено, что суд взыскал средства, сумма которых равняется штрафам, которые должна заплатить компания Х Бразилии. В то же время, после этого банковские счета соцсети и Starlink разморозили.
Как сообщалось, Верховный суд Бразилии разблокировал активы компаний Илона Маска.
Добавим, что в Бразилии запретили соцсеть X.
Также известно, что соцсеть X Маска избежала штрафа за нарушение прав пользователей из-за обучения чату Grok.
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