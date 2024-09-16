На Львовщине суд наказал солдата, сбежавшего из части и отсутствовавшего на службе более трех месяцев

В отношении военного возбудили уголовное дело из-за самовольного ухода с места службы.

Во Львовской области суд наказал солдата, который самовольно покинул расположение воинской части и отсутствовал на службе более трех месяцев. Приговор по делу №944/4571/24 вынес Яворивский районный суд Львовской области.

Как отмечается в дела, уроженец Волынской области проходил военную службу во время мобилизации в звании солдата. В конце апреля 2024 г. он решил уклониться от военной службы и сбежал с территории воинской части. Солдат проводил время по своему усмотрению до начала августа 2024 года, то есть более трех месяцев.

В отношении военного возбудили уголовное дело из-за самовольного ухода с места службы. При рассмотрении дела в суде обвиняемый признал свою вину и просил учесть то, что он хочет продолжить службу в ВСУ.

Суд исследовал все материалы и признал военного виновным в уголовном правонарушении, назначив наказание – пять лет лишения свободы. Приговор еще можно оспорить.

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