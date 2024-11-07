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В спецучреждении Тернопольщины выявили факты насилия над детьми – открыты уголовные производства

21:08, 7 ноября 2024
В Тернопольской области прокуратура расследует факты насилия в отношении детей в интернате после визита Представителя Уполномоченного по правам ребенка в заведение.
В спецучреждении Тернопольщины выявили факты насилия над детьми – открыты уголовные производства
Источник фото: DEPOSITPHOTOS
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В Тернопольской области правоохранители начали расследование после выявления фактов насильственных действий в отношении воспитанников одного из специальных учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Расследование было инициировано по результатам мониторингового визита Представителя Уполномоченного по правам ребенка в заведение, где были выявлены нарушения прав детей, включая насильственные действия в отношении воспитанников.

Ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры открыли уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, незаконное помещение здоровых людей в психиатрическое учреждение, сексуальное насилие и злоупотребление служебным положением.

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прокуратура дети Тернополь

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