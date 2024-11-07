У спецзакладі Тернопільщини виявили факти насильства над дітьми – відкрито кримінальні провадження

У Тернопільській області прокуратура розслідує факти насильства щодо дітей в інтернаті після візиту Представниці Уповноваженого з прав дитини до закладу.

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У Тернопільській області правоохоронці розпочали розслідування після виявлення фактів насильницьких дій щодо вихованців одного зі спеціальних навчальних закладів. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Розслідування було ініційовано за результатами моніторингового візиту Представниці Уповноваженого з прав дитини до закладу, де були виявлені порушення прав дітей, включаючи насильницькі дії щодо вихованців.

Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури відкрили кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України: неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, незаконне поміщення здорових людей у психіатричний заклад, сексуальне насильство та зловживання службовим становищем.

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