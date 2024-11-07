Ексрадниця голови центробанку рф попри санкції США увійшла до складу виконавчої ради МВФ

Підсанкційна Ксенія Юдаєва обрана виконавчим директором МВФ у справах росії та Сирії.

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Колишня заступниця і радниця голови центробанку рф Ксенія Юдаєва, яка перебуває під санкціями Сполучених Штатів, була обрана виконавчим директором Міжнародного валютного фонду у справах росії та Сирії. Про це повідомляє Reuters.

Важливо, що Виконавча рада МВФ є основним органом, що приймає щоденні ділові рішення фонду, а виконавчі директори обираються країнами-членами або групами країн. Колишній виконавчий директор від росії Олексій Можин, який обіймав цю посаду з 1996 року, оголосив про обрання Юдаєвої на нову посаду.

Представник МВФ зазначив, що виконавчі директори фонду зобов’язані діяти в його інтересах та відповідно до його правових і політичних рамок. Виконавча рада також займається питаннями, що стосуються економічного стану країн-членів та глобальних політичних проблем.

Представник Міністерства фінансів США відмовився коментувати санкції проти Юдаєвої та її можливість виконувати обов’язки виконавчого директора МВФ у справах росії та Сирії.

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