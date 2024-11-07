Экс-советник главы центробанка рф несмотря на санкции США вошла в состав исполнительного совета МВФ

Подсанкционная Ксения Юдаева избрана исполнительным директором МВФ по делам россии и Сирии.

Источник фото: korrespondent.net

Бывшая заместитель и советник главы центробанка РФ Ксения Юдаева, которая находится под санкциями Соединенных Штатов, была избрана исполнительным директором Международного валютного фонда по делам россии и Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Важно, что Исполнительный совет МВФ является основным органом, принимающим ежедневные деловые решения фонда, а исполнительные директора избираются странами-членами или группами стран. Бывший исполнительный директор от россии Алексей Можин, который занимал эту должность с 1996 года, объявил об избрании Юдаевой на новую должность.

Представитель МВФ отметил, что исполнительные директора фонда обязаны действовать в его интересах и в соответствии с его правовыми и политическими рамками. Исполнительный совет также занимается вопросами, касающимися экономического состояния стран-членов и глобальных политических проблем.

Представитель Министерства финансов США отказался комментировать санкции против Юдаевой и ее возможность исполнять обязанности исполнительного директора МВФ по делам россии и Сирии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.