Минобороны разрабатывает систему защиты интеллектуальной собственности для ВСУ

В январе 2025 года Минобороны создаст управление для защиты интеллектуальной собственности в ВСУ.

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Министерство обороны Украины активно работает над разработкой нормативно-правовой базы и платформ для защиты интеллектуальной собственности. Как сообщил начальник отдела по вопросам интеллектуальной собственности Главного управления военной юстиции Илья Костин, в ноябре 2024 года ведомство планирует утвердить соответствующие нормативные акты, а в январе 2025 года создать специализированное управление.

Согласно его словам, в первом квартале следующего года также заработает система «Единое окно», что позволит изобретателям в ВСУ подавать заявки и защищать свои интеллектуальные права.

Министерство уже начало инвентаризацию объектов права интеллектуальной собственности и осуществляет регистрацию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и знаков для товаров и услуг. Кроме того, продолжается работа по защите прав, в частности, Минобороны обратилось в Апелляционную палату Украинского национального офиса интеллектуальной собственности для отмены патента на военную форму, который был неправомерно получен частным лицом.

Эти инициативы являются частью общей стратегии восстановления и защиты интеллектуальной собственности в Украине в условиях войны.

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