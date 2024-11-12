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Трибунал Бангладешу звернувся до Інтерполу з вимогою арешту експрем'єрки-утікачки Шейх Хасіни

15:56, 12 листопада 2024
Інтерполу надіслано запит на арешт колишньої прем'єр-міністрки Бангладешу Шейх Хасіни з Індії через причетність до загибелі протестувальників.
Трибунал Бангладешу звернувся до Інтерполу з вимогою арешту експрем'єрки-утікачки Шейх Хасіни
Фото: Associated Press
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Спеціальний трибунал у Бангладешу звернувся до Інтерполу з проханням опублікувати червоне повідомлення про арешт колишньої прем'єр-міністрки Шейх Хасіни. Її звинувачують у причетності до загибелі сотень протестувальників під час спроби придушити масові заворушення в країні. Про це пише Associated Press.

Шейх Хасіна втекла до Індії 5 серпня разом із близькими помічниками та колишніми міністрами після 15 років правління. На її місце був призначений лауреат Нобелівської премії миру Мухаммад Юнус, який повернувся до Бангладешу, щоб очолити тимчасовий уряд.

Юнус відновив діяльність трибуналу, що розглядав звинувачення у злочинах проти людства, зокрема за часи війни за незалежність Бангладешу від Пакистану в 1971 році. Уряд Юнуса пообіцяв судити Хасіну та заявив про намір домагатися її екстрадиції з Індії.

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Індія

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