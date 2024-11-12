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Суд у США постановив, що якщо весілля не відбулося, то заручальну обручку слід повернути тому, хто її купив

15:55, 12 листопада 2024
При цьому немає різниці, хто саме винен у розриві стосунків.
Суд у США постановив, що якщо весілля не відбулося, то заручальну обручку слід повернути тому, хто її купив
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У США суд штату Массачусетс постановив, що у разі розірвання заручин обручку слід повернути партнерові, який її купив. При цьому немає різниці, хто саме винен у розриві стосунків. Про це повідомляє The Washington Post.

Відповідне рішення винесли у справі Брюса Джонсона та Керолайн Сеттіно.

Пара зустрічалася рік перед тим, як заручитися. Джонсон зробив пропозицію коханій у 2017 році під час вечері в ресторані, подарувавши їй обручку з діамантом бренду Tiffany вартістю 70 тисяч доларів.

Але згодом пара завершила стосунки. Як стверджував Джонсон, жінка перестала його підтримувати, кричала, обзивала і не супроводжувала на прийомах у лікаря, коли у нього діагностували рак простати.

Чоловік подав до суду на жінку, стверджуючи, що він є законним власником прикраси.

У 2021 році суддя Вищого суду округу Плімут, штат Массачусетс, постановив, що чоловік був «винуватим» у розірванні заручин, а тому жінка може залишити обручку собі.

Але у вересні 2023 року апеляція скасувала це рішення, заявивши, що Джонсон не винен, оскільки його рішення розірвати заручини «було розумним».

Справа дійшла до Верховного суду штату Массачусетс, який не переглядав правові норми щодо подарунків на заручини з 1959 року.

Тоді була схожа ситуація – пара сперечалася, кому має належати обручка після закінчення стосунків. Суд постановив, що покупець може забрати подарунок, тільки якщо він був «невинуватим» у розриві.

Однак тепер це рішення переглянули. Суд вирішив, що обручку треба повертати, якщо весілля не відбулося, незалежно від того, хто в цьому винен.

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суд США

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