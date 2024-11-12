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В Офісі Генпрокурора розповіли, скільки прокурорів отримують спецпенсії по інвалідності

12:41, 12 листопада 2024
Як зазначили в ОГП, майже половина від загальної суми пенсій, що виплачується цим працівникам щомісяця, припадає на органи прокуратури Черкаської та Хмельницької областей.
В Офісі Генпрокурора розповіли, скільки прокурорів отримують спецпенсії по інвалідності
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Офіс Генерального прокурора продовжує службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності, яке охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат.

Як повідомили в ОГП, станом на сьогодні в органах прокуратури усіх рівнів налічується 523 прокурори, які мають інвалідність. Цей показник не перевищує 10% по прокуратурам. Значне перевищення цього відсотку спостерігається в прокуратурах Хмельницької (29%) та Черкаської областей (27%).

«Двом прокурорам встановлено І групу інвалідності, 328 – ІІ групу та 193 – ІІІ групу. Серед них 348 або 67% – чоловіки, 175 або 33% – жінки.

386 прокурорів або 74% – отримали первинне рішення МСЕК про встановлення інвалідності в період до 2022 року» - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Відповідно до ст. 86 Закону «Про прокуратуру» прокурори, визнані особами з інвалідністю I або II групи, мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за вислугу років за наявності відповідного 10-річного стажу. 229 прокурорів або близько 70% від числа тих, хто мають І та ІІ групи, отримують пенсію на таких підставах. Майже половина від загальної суми пенсій, що виплачується цим працівникам щомісяця, припадає на органи прокуратури Черкаської та Хмельницької областей.

Чинним законодавством МСЕК зобовʼязані надсилати за місцем роботи особи з інвалідністю повідомлення щодо групи інвалідності та причини її встановлення. Водночас такі повідомлення від МСЕК до органів прокуратури надходили лише у поодиноких випадках (наразі встановлено лише 10 таких випадків).

25 жовтня 2024 року наказом Генерального прокурора внесено зміни до Інструкції з обліку кадрів, якими прокурорів зобов'язано інформувати кадрові підрозділі про встановлення їм інвалідності.

Також в ОГП повідомили, що в межах розслідування фактів неправомірного отримання інвалідності посадовими особами, зокрема прокурорами, були проведені обшуки у працівників медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), у лікарських установах, де могли бути видані незаконні довідки та рішення, а також в прокуратурах кількох областей України. Обшуки проводилися у кількох обласних прокуратурах, лікарнях та МСЕК, де були виявлені факти видачі довідок з ознаками фальсифікацій. Вилучено медичну документацію та особові справи, що можуть слугувати доказами у розслідуванні. Триває робота зі встановлення ланцюгів причетних осіб.

Комплексні слідчі (розшукові) дії включають допити свідків та перевірку правомірності медичних висновків, на підставі яких було встановлено групи інвалідності.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прожитковий мінімум в 2025 році для прокурорів залишиться на рівні 1600 грн, але видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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ОГП прокуратура прокурор офіс генерального прокурора інвалідність

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