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Німецькі законодавці погодилися на дострокові вибори в лютому

12:33, 12 листопада 2024
У Німеччині через розвал урядової коаліції призначено дострокові вибори на 23 лютого 2025 року.
Німецькі законодавці погодилися на дострокові вибори в лютому
Джерело фото: AFP
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Німецькі законодавці досягли згоди щодо проведення дострокових федеральних виборів 23 лютого 2025 року, повідомляє Bloomberg з посиланням на урядових чиновників. Вибори, що спочатку були заплановані на 28 вересня, відбудуться після політичної кризи, спричиненої конфліктом у коаліції.

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера через суперечку щодо фінансування військової допомоги Україні, що призвело до розвалу урядової коаліції. В результаті цього було прийнято рішення про проведення дострокових виборів.

Опитування вказують на лідерство Фрідріха Мерца, глави опозиційного альянсу ХДС/ХСС. Однак Шольц висловив упевненість у своїх силах і зазначив, що раніше, перед тим як стати канцлером у 2021 році, також змушений був протистояти низьким результатам опитувань.

Для проведення виборів Шольц спочатку має ініціювати національне голосування на підтримку свого уряду в нижній палаті парламенту, яке, ймовірно, відбудеться в грудні. Якщо він програє, президент зможе розпустити парламент і призначити нові вибори протягом 60 днів.

Видання зазначає, що німецькі офіційні особи також попереджають, що вибори в січні можуть спричинити технічні та юридичні труднощі, але запевняють, що всі виборчі бюлетені будуть підготовлені вчасно.

Як ми писали, канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є лідером Вільної демократичної партії. Після цього Лінднер оголосив про вихід партії з коаліції, про свою відставку та відкликання ще трьох міністрів від партії. На тлі цього Шольц оголосив, що проситиме про вотум довіри до німецького уряду, через що можуть відбутися дострокові парламентські вибори.

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Німеччина вибори

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