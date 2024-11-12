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Немецкие законодатели согласились на досрочные выборы в феврале

12:33, 12 ноября 2024
В Германии из-за развала правительственной коалиции назначены досрочные выборы на 23 февраля 2025 года.
Немецкие законодатели согласились на досрочные выборы в феврале
Источник фото: AFP
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Немецкие законодатели достигли согласия о проведении досрочных федеральных выборов 23 февраля 2025 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительственных чиновников. Выборы, которые изначально были запланированы на 28 сентября, состоятся после политического кризиса, вызванного конфликтом в коалиции.

На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера из-за спора о финансировании военной помощи Украине, что привело к развалу правительственной коалиции. В результате этого было принято решение о проведении досрочных выборов.

Опросы указывают на лидерство Фридриха Мерца, главы оппозиционного альянса ХДС/ХСС. Однако Шольц выразил уверенность в своих силах и отметил, что ранее, перед тем как стать канцлером в 2021 году, также вынужден был противостоять низким результатам опросов.

Для проведения выборов Шольц сначала должен инициировать национальное голосование в поддержку своего правительства в нижней палате парламента, которое, вероятно, состоится в декабре. Если он проиграет, президент сможет распустить парламент и назначить новые выборы в течение 60 дней.

Издание отмечает, что немецкие официальные лица также предупреждают, что выборы в январе могут вызвать технические и юридические трудности, но уверяют, что все избирательные бюллетени будут подготовлены вовремя.

Как мы писали, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение уволить министра финансов Кристиана Линднера, который является лидером Свободной демократической партии. После этого Линднер объявил о выходе партии из коалиции, о своей отставке и отзыве еще трех министров от партии. На фоне этого Шольц объявил, что будет просить о вотуме доверия к немецкому правительству, из-за чего могут состояться досрочные парламентские выборы.

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Германия выборы

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