В Днепре мужчина убил полицейского и пытался убить его коллегу — какое решение принял ВС

Верховный Суд согласился с доводами стороны обвинения по наказанию для мужчины.

Верховный Суд поддержал позицию прокуратуры по делу в отношении жителя Днепра, которого признали виновным в умышленном убийстве одного и покушении на убийство другого сотрудника правоохранительного органа, а также незаконном хранении оружия.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, осужденный будет отбывать пожизненный срок заключения.

«Прокуроры в суде всех инстанций доказали, что мужчина совершил противоправные действия в 2020 году во время выполнения полицейскими оперативной задачи по проверке его причастности к преступлению», - заявили в ОГП.

Осужденный, которого проверяли правоохранителями, достал пистолет и застрелил одного из полицейских, а также пытался лишить жизни его коллегу. В то же время из-за технической неисправности оружия он не смог довести преступный умысел до конца.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с доводами стороны обвинения по поводу назначенного наказания.

Свою вину осужденный не признал. В настоящее время он находится в учреждении отбывания наказаний.

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