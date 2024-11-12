Как проходят типовые испытания вооружения и военной техники – разъяснение Минобороны

Минобороны объяснило процедуру типовых испытаний для оценки изменений в изделиях ВВТ.

Источник фото: Минобороны

Типовые испытания являются важной составляющей оценки эффективности изменений, внесенных в серийное изделие вооружения и военной техники (ВВТ), или технологии их изготовления. Министерство обороны Украины разъяснило, как именно проводятся эти испытания.

Они осуществляются на продукции ВВТ, в конструкцию или технологию изготовления которых были внесены предложенные изменения. Типовые испытания могут проходить как на испытательных базах производителей, так и на специализированных испытательных площадках, таких как Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

Также возможно проведение испытаний на предприятиях, не являющихся производителями продукции, но имеющих соответствующую испытательную базу.

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