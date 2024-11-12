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Як проходять типові випробування озброєння та військової техніки – роз’яснення Міноборони

20:22, 12 листопада 2024
Міноборони пояснило процедуру типових випробувань для оцінки змін у виробах ОВТ.
Як проходять типові випробування озброєння та військової техніки – роз’яснення Міноборони
Джерело фото: Міноборони
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Типові випробування є важливою складовою оцінювання ефективності змін, внесених до серійного виробу озброєння та військової техніки (ОВТ), або технології їх виготовлення. Міністерство оборони України роз’яснило, як саме проводяться ці випробування.

Вони здійснюються на продукції ОВТ, у конструкцію або технологію виготовлення яких були внесені запропоновані зміни. Типові випробування можуть проходити як на випробувальних базах виробників, так і на спеціалізованих випробувальних майданчиках, таких як Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Також можливе проведення випробувань на підприємствах, що не є виробниками продукції, але мають відповідну випробувальну базу.

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зброя Міноборони

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