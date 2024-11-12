У Дніпрі чоловік вбив поліцейського та намагався вбити його колегу — яке рішення прийняв ВС

Верховного Суду погодився з доводами сторони обвинувачення щодо покарання для чоловіка.

Верховний Суд підтримав позицію прокуратури у справі щодо мешканця Дніпра, якого визнали винним в умисному вбивстві одного та замаху на вбивство іншого працівника правоохоронного органу, а також незаконному зберіганні зброї.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, засуджений відбуватиме довічний термін ув’язнення.

«Прокурори у суді всіх інстанцій довели, що чоловік вчинив протиправні дії у 2020 році під час виконання поліцейськими оперативного завдання з перевірки його причетності до злочину», - заявили у ОГП.

Засуджений, якого перевіряли правоохоронці, дістав пістолет і застрелив одного з поліцейських, а також намагався позбавити життя його колегу. Водночас через технічну несправність зброї він не зміг довести злочинний умисел до кінця.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами сторони обвинувачення щодо призначеного покарання.

Свою вину засуджений не визнав. Наразі він перебуває в установі відбування покарань.

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