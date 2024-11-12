В Офисе Генпрокурора рассказали, сколько прокуроров получают спецпенсии по инвалидности

Как отметили в ОГП, почти половина от общей суммы пенсий, выплачиваемая этим работникам ежемесячно, приходится на органы прокуратуры Черкасской и Хмельницкой областей.

Офис Генерального прокурора продолжает служебное расследование возможных злоупотреблений прокуроров во время получения групп инвалидности, которое охватывает все регионы, спецпрокуратуры и центральный аппарат.

Как сообщили в ОГП, по состоянию на сегодняшний день в органах прокуратуры всех уровней насчитывается 523 прокурора, имеющих инвалидность. Этот показатель не превышает 10% по прокуратурам. Значительное превышение этого процента наблюдается в прокуратурах Хмельницкой (29%) и Черкасской (27%).

«Двум прокурорам установлена ​​I группа инвалидности, 328 – ІІ группа и 193 – ІІІ группа. Среди них 348 или 67% – мужчины, 175 или 33% – женщины.

386 прокуроров или 74% - получили первоначальное решение МСЭК об установлении инвалидности в период до 2022 года» - отметили в Офисе Генпрокурора.

Согласно ст. 86 Закона «О прокуратуре» прокуроры, признанные лицами с инвалидностью I или II группы, имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии за выслугу лет при наличии соответствующего 10-летнего стажа. 229 прокуроров или около 70% от числа тех, кто имеет I и II группы, получают пенсию по таким основаниям. Почти половина от общей суммы пенсий, выплачиваемая этим работникам ежемесячно, приходится на органы прокуратуры Черкасской и Хмельницкой областей.

Действующим законодательством МСЭК обязаны присылать по месту работы лица с инвалидностью уведомления о группе инвалидности и причины ее установления. В то же время, такие сообщения от МСЭК в органы прокуратуры поступали только в единичных случаях (в настоящее время установлено только 10 таких случаев).

25 октября 2024 г. приказом Генерального прокурора внесены изменения в Инструкцию по учету кадров, которыми прокуроров обязано информировать кадровые подразделения об установлении им инвалидности.

Также в ОГП сообщили, что в рамках расследования фактов неправомерного получения инвалидности должностными лицами, в частности, прокурорами, были проведены обыски у работников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), в врачебных учреждениях, где могли быть выданы незаконные справки и решения, а также в прокуратурах нескольких областей Украины.

Обыски проводились в нескольких областных прокуратурах, больницах и МСЭК, где были обнаружены факты выдачи справок по признакам фальсификаций. Изъята медицинская документация и личные дела, которые могут служить доказательствами в расследовании. Продолжается работа по установке цепей причастных лиц.

Комплексные следственные (розыскные) действия включают допросы свидетелей и проверку правомерности медицинских заключений, из которых были установлены группы инвалидности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», прожиточный минимум в 2025 году для прокуроров останется на уровне 1600 грн., но расходы на прокуратуру в 2025 году увеличат на 2,34 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

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