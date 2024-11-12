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Суд в США постановил, что если свадьба не состоялась, то помолвочное кольцо следует вернуть тому, кто его купил

15:55, 12 ноября 2024
При этом нет разницы, кто виноват в разрыве отношений.
Суд в США постановил, что если свадьба не состоялась, то помолвочное кольцо следует вернуть тому, кто его купил
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В США суд штата Массачусетс постановил, что в случае расторжения помолвки кольцо следует вернуть партнеру, который его купил. При этом нет разницы, кто виноват в разрыве отношений. Об этом сообщает The Washington Post.

Соответствующее решение было вынесено по делу Брюса Джонсона и Кэролайн Сеттино.

Пара встречалась год перед тем, как обручиться. Джонсон сделал предложение любимой в 2017 году во время ужина в ресторане, подарив ей помолвочное кольцо с бриллиантом бренда Tiffany стоимостью 70 тысяч долларов.

Но впоследствии пара завершила отношения. Как утверждал Джонсон, женщина перестала его поддерживать, кричала, обзывала и не сопровождала приемы у врача, когда у него диагностировали рак простаты.

Мужчина подал в суд на женщину, утверждая, что он законный владелец украшения.

В 2021 году судья Высшего суда округа Плимут, штат Массачусетс, постановил, что мужчина был «виновным» в расторжении помолвки, а потому женщина может оставить кольцо себе.

Но в сентябре 2023 года апелляция отменила это решение, заявив, что Джонсон не виноват, поскольку его решение разорвать помолвку «было разумно».

Дело дошло до Верховного суда штата Массачусетс, который не пересматривал правовые нормы о подарках на помолвку с 1959 года.

Тогда была похожая ситуация – пара спорила, кому должно принадлежать помолвочное кольцо после окончания отношений. Суд постановил, что покупатель может забрать подарок только если он был «невиновным» в разрыве.

Однако теперь это решение было пересмотрено. Суд решил, что кольцо нужно возвращать, если свадьба не состоялась, независимо от того, кто в этом виноват.

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