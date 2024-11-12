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Трибунал Бангладеша обратился в Интерпол с требованием ареста беглого экс-премьера Шейх Хасины

15:56, 12 ноября 2024
Интерполу направлен запрос на арест бывшего премьер-министра Бангладеша Шейх Хасины из Индии из-за причастности к гибели протестующих.
Трибунал Бангладеша обратился в Интерпол с требованием ареста беглого экс-премьера Шейх Хасины
Фото: Associated Press
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Специальный трибунал по Бангладешу обратился в Интерпол с просьбой опубликовать красное уведомление об аресте бывшего премьер-министра Шейх Хасины. Ее обвиняют в причастности к гибели сотен протестующих во время попытки подавить массовые беспорядки в стране. Об этом пишет Associated Press.

Шейх Хасина сбежала в Индию 5 августа вместе с близкими помощниками и бывшими министрами после 15 лет правления. На ее место был назначен лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус, который вернулся в Бангладеш, чтобы возглавить временное правительство.

Юнус возобновил деятельность трибунала, рассматривавшего обвинения в преступлениях против человечества, в частности за времена войны за независимость Бангладеша от Пакистана в 1971 году. Правительство Юнуса пообещало судить Хасину и заявило о намерении добиваться ее экстрадиции из Индии.

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Индия

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