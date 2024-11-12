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Китай представив конкурента США винищувача-невидимку J-35

16:32, 12 листопада 2024
Китай презентував новітній винищувач-невидимку J-35 на авіаційній виставці в Чжухаї.
Китай представив конкурента США винищувача-невидимку J-35
Фото: EPA/UPG
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На найбільшій міжнародній авіаційній та аерокосмічній виставці в Чжухаї, Китай продемонстрував п'ятихвилинний політ свого новітнього винищувача-невидимки J-35, який є аналогом американського F-35. Це був перший публічний показ літака, що став частиною китайських зусиль модернізувати свою армію і зміцнити повітряну перевагу на фоні зростаючої напруженості в Азії.

Згідно з інформацією Financial Times, на виставці також була представлена модель палубної версії J-35. Деталі про характеристики літака залишаються обмеженими, але аналітики вважають цей запуск важливим кроком у стратегії Китаю, який прагне кинути виклик домінуванню США, особливо в регіоні навколо Тайваню.

Розробка J-35 тривала десять років у компанії Shenyang Aircraft Corporation, що є частиною державної корпорації авіаційної промисловості Китаю. Літак стане наступником J-20, який вступив на озброєння в 2017 році. Перші екземпляри J-35 приєднаються до військово-повітряних сил Китаю у березні 2026 року.

Ці винищувачі здатні виконувати удари «повітря-поверхня» та «повітря-повітря», а також можуть злітати з авіаносців. Однак наразі Китай не анонсував версію з вертикальним зльотом і посадкою, яку мають американські F-35B. З запуском J-35 Китай долучається до списку країн, які можуть виробляти кілька моделей винищувачів-невидимок, поряд із США.

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США Китай

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