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Добровольцы «Украинского легиона» в Польше приняли присягу

16:03, 17 ноября 2024
Первая группа добровольцев «Украинского легиона» начали боевую подготовку.
Добровольцы «Украинского легиона» в Польше приняли присягу
Источник фото: Министерство обороны Украины
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На базе учебно-тренировочного центра Вооруженных сил Польши добровольцы «Украинского легиона» приняли Военную присягу на верность украинскому народу, сообщило Министерство обороны Украины.

После торжественной церемонии новобранцы начали интенсивный курс боевой подготовки. Он включает огневую подготовку, элементы боя в ограниченных пространствах (CQB), тактическую медицину, минную безопасность, топографию и другие важные дисциплины. Обучение проводят опытные польские инструкторы.

«Принесение присяги - это одно из важнейших и торжественных событий в жизни военнослужащего. Для добровольцев легиона этот момент особенный, ведь их решение стать на защиту Украины является сознательным и решительным. Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести», - отметил представитель командования подразделения Петр Горкуша.

Подразделение формируется из высокомотивированных бойцов, для которых оборона Украины от агрессора является делом чести.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», первая группа добровольцев Украинского легиона подписала контракты с ВСУ в Люблине.

Напомним, первый рекрутинговый центр открылся в польском Люблине на базе украинского Консульства.

Подробную информацию об условиях вступления в Украинский легион можно найти на официальном сайте.

Ранее мы писали, что к Украинскому легиону в Польше вызвалось присоединиться очень малое количество добровольцев.

Источник фото: Министерство обороны Украины

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Польша ВСУ Минобороны

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