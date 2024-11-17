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Бывшая воспитательница детсада уничтожила вражескую ракету из ПЗРК «Игла» – видео

13:56, 17 ноября 2024
Воздушные силы показали боевую работу Натальи Грабарчук – первого боевого пуска из «Иглы».
Бывшая воспитательница детсада уничтожила вражескую ракету из ПЗРК «Игла» – видео
Источник фото: Воздушные Силы ВС Украины
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Воздушные силы Украины обнародовали кадры боевой работы военнослужащей Натальи Грабарчук, которая из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» сбила крылатую ракету врага.

Ранее Наталья работала воспитательницей в детском саду, а с 2021 года служит стрелком-зенитником в Галицко-Волынской радиотехнической бригаде воздушного командования «Запад».

«Это был ее первый боевой пуск, и первое попадание! Наталья прошла курсы подготовки в учебном центре продолжительностью 5 месяцев, овладела различными типами переносных зенитно-ракетных комплексов», - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Сама Наталья признается, что во время выполнения боевого задания оставила все эмоции за спиной:

«Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Сделала сотни учебных пусков на тренажерах, - рассказывает Наталья, - А тут - первый боевой и в цель! ПЗРК весит где-то 18 килограммов, также давит и ответственность. Очень рада, что мне это удалось. Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям. В составе нашей мобильной огневой группы - военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата, отдаем все свои силы», - поделилась Наталья.

По ее словам, в составе мобильной огневой группы есть и другие женщины-военнослужащие, которые вместе прилагают максимум усилий для защиты неба Украины.

Как рассказали в Воздушных Силах ВСУ, в гражданской жизни Наталья Грабарчук была воспитательницей дошкольного учебного заведения. С 2021 года она - стрелок-зенитчик зенитного ракетного подразделения Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования «Запад».

Источник видео: Воздушные Силы ВС Украины

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оружие ВСУ война

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