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Пилоты F-16 сбили 10 целей во время массированной атаки россиян, — Владимир Зеленский

13:20, 17 ноября 2024
Сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на инфраструктуру в ряде областей.
Пилоты F-16 сбили 10 целей во время массированной атаки россиян, — Владимир Зеленский
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Россияне 17 ноября нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе комбинированной атаки врага украинские пилоты F-16 сбили около десяти воздушных целей.

«В течение недели агрессор применил почти 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов», — указал Глава государства.

Президент отметил, что сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

«Российские террористы еще раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света.

Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, не понимающего ни одного языка, кроме силы. Только вместе можно остановить это зло», — подчеркнул Глава государства.

Ранее сообщалось, что враг обстрелял теплоэлектростанцию ​​ДТЭК - серьезно повреждено оборудование.

Добавим, что над Киевом уничтожены ракеты Х-101, «Кинжал», «Искандер», «Циркон» и десяток дронов.

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