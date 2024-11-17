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Пілоти F-16 збили 10 цілей під час масованої атаки росіян, — Володимир Зеленський

13:20, 17 листопада 2024
Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на інфраструктуру в низці областей.
Пілоти F-16 збили 10 цілей під час масованої атаки росіян, — Володимир Зеленський
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Росіяни 17 листопада завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час комбінованої атаки ворога українські пілоти F-16 збили близько десяти повітряних цілей.

«Впродовж тижня агресор застосував майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів», — вказав Глава держави.

Президент зазначив, що зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.

«Російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла.

Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Лише разом можна зупинити це зло», — наголосив Глава держави.

Раніше повідомлялося, що ворог обстріляв теплоелектростанцію ДТЕК — серйозно пошкоджено обладнання.

Додамо, що над Києвом знищено ракети Х-101, «Кинджал», «Іскандер», «Циркон» і десяток дронів.

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