Пенсія за віком на пільгових умовах — які умови виходу на заслужений відпочинок

Законодавством передбачені пенсії за віком на пільгових умовах особам, які працювали на особливо важких та важких роботах.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області розповіли, які наразі діють умови виходу на пенсію за віком на пільгових умовах.

Законодавством передбачені пенсії за віком на пільгових умовах особам, які працювали на особливо важких та важких роботах. Щодо них змінюється і вимога до загальної тривалості стажу.

За Списком 1 для виходу на пенсію в 50 років чоловікам необхідно мати 10 років такого стажу, жінкам 7,5 років. Загальний стаж повинен бути не менше 25 років у чоловіків та 20 — у жінок.

За Списком 2 для виходу на пенсію у 55 років необхідно мати чоловікам 12,5 років пільгового стажу, жінкам —10 років. Загальний стаж не може бути менше 30 років у чоловіків та 25 — у жінок.

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