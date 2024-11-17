У Китаї випускник коледжу влаштував різанину через провалений іспит — є загиблі

У результаті 8 людей загинули, ще 17 постраждали.

У Китаї випускник коледжу напав з ножем на жителів гуртожитку через провалений іспит. У результаті 8 людей загинули, ще 17 постраждали. Про це повідомляють видання CNN та BBC.

Інцидент стався у професійному інституті мистецтв і технологій Wuxi Yixing у місті Їсін, що в окрузі Усі.

Підозрюваного затримали на місці. Ним виявився 21-річний випускник коледжу.

Як зазначають у поліції, студент зізнався у скоєному.

Про свої мотиви він сказав, що «провалив іспит, не отримав диплом про закінчення навчання і був незадоволений оплатою за стажування».

Наразі правоохоронці розслідують інцидент.

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