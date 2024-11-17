Кожен військовий отримає покращене харчування у медзакладах — постанова Кабміну

Українські захисники отримуватимуть харчування за стандартами НАТО навіть у цивільних лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

Фото: mil.gov.ua

В Україні військовослужбовці, які перебувають у медичних закладах, отримуватимуть покращене харчування. Новий порядок передбачає запровадження спеціально розробленого раціону для військовослужбовців. Відповідний механізм затвердив Кабінет міністрів.

Постанова дозволяє забезпечити наших захисників харчуванням за стандартами військово-медичних закладів країн НАТО навіть у цивільних лікарнях.

«Кожен захисник, який ризикує своїм життям заради нашої свободи, заслуговує на найкращі умови для відновлення. Ми не лише забезпечуємо наших військових необхідним доглядом, а й працюємо над тим, щоб кожен з них відчував підтримку та повагу. Ця ініціатива — це наша відповідь на їхню самовідданість і мужність», — зазначив заступник міністра оборони, бригадний генерал Сергій Мельник.

Згідно з новими нормами, харчування у цивільних лікарнях для військовослужбовців відбуватиметься за спеціально розробленим раціоном, який, зокрема, визначає перелік продуктів, їхню кількість та вагу, необхідну для одного військовослужбовця на добу, з урахуванням специфічних потреб організму під час відновлення.

«Нові норми забезпечують повноцінне харчування, потрібне для швидкого відновлення здоров’я. Наприклад, вони враховують підвищену потребу у білках, вітамінах та калоріях, необхідних для лікування поранень або хвороб.

Розрахунок вартості такого харчування здійснюється на основі спеціального Каталогу продуктів, затвердженого Міністерством оборони. Цей Каталог містить актуальні ціни на продукти, і саме вони беруться до уваги під час визначення вартості харчування на один ліжко-день у медзакладах», — зазначив Мельник.

За його словами, це гарантує, що кожен воїн отримає належний раціон для швидкого одужання.

Постанова Кабміну також передбачає чіткий механізм компенсації витрат цивільним медзакладам, що дозволить зберегти високі стандарти обслуговування.

Новий механізм фінансування передбачає укладення типового договору, який забезпечить прозору компенсацію витрат на покращене харчування. Таким чином, цивільні медзаклади отримають належне фінансування, а військовослужбовці — якісне лікування і реабілітацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.