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Каждый военный получит улучшенное питание в медучреждениях — постановление Кабмина

14:15, 17 ноября 2024
Украинские защитники будут получать питание по стандартам НАТО даже в гражданских больницах независимо от их формы собственности.
Каждый военный получит улучшенное питание в медучреждениях — постановление Кабмина
Фото: mil.gov.ua
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В Украине военнослужащие, находящиеся в медицинских учреждениях, получат улучшенное питание. Новый порядок предусматривает введение специально разработанного рациона для военнослужащих. Соответствующий механизм утвердил Кабинет Министров.

Постановление позволяет обеспечить наших защитников питанием по стандартам военно-медицинских учреждений НАТО даже в гражданских больницах.

«Каждый защитник, рискующий своей жизнью ради нашей свободы, заслуживает лучших условий для восстановления. Мы не только обеспечиваем нашим военным необходимым уходом, но и работаем над тем, чтобы каждый из них чувствовал поддержку и уважение. Эта инициатива – это наш ответ на их самоотверженность и мужество», – отметил заместитель министра обороны, бригадный генерал Сергей Мельник.

Согласно новым нормам, питание в гражданских больницах для военнослужащих будет происходить по специально разработанному рациону, который, в частности, определяет перечень продуктов, их количество и вес, необходимый для одного военнослужащего в сутки, с учетом специфических потребностей организма во время восстановления.

«Новые нормы обеспечивают полноценное питание, необходимое для быстрого восстановления здоровья. К примеру, они учитывают повышенную потребность в белках, витаминах и калориях, необходимых для лечения ранений или болезней.

Расчет стоимости такого питания производится на основе специального Каталога продуктов, утвержденного Министерством обороны. Этот Каталог содержит актуальные цены на продукты, и именно они учитываются при определении стоимости питания на один койко-день в медучреждениях», — отметил Мельник.

По его словам, это гарантирует, что каждый воин получит надлежащий рацион для быстрого выздоровления.

Постановление Кабмина также предусматривает четкий механизм компенсации расходов гражданским медучреждениям, что позволит сохранить высокие стандарты обслуживания.

Новый механизм финансирования предполагает заключение типового договора, обеспечивающего прозрачную компенсацию затрат на улучшенное питание. Таким образом, гражданские медучреждения получат должное финансирование, а военнослужащие - качественное лечение и реабилитацию.

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