Как пенсионер может получить справку о размере выплат — есть два варианта

Справку о размере пенсии можно получить в бумажной или электронной форме.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области рассказало, как получить справку о размере пенсии.

Справку о размере пенсии можно получить в бумажной или электронной форме.

Чтобы получить бумажную справку, необходимо обратиться в любой сервисный центр, имея с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Обратиться в отдел обслуживания по этому поводу может также лицо, которое судом признано опекуном человека, которому необходима справка. Это лицо предоставляет документы, удостоверяющие личность опекуна и его полномочия.

Для получения справки о размере пенсии в электронной форме необходимо войти в кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, выбрать опцию «Запрос на получение электронных документов» и заполнить поля формы запроса. Ответ придет в раздел «Мои обращения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.