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Як пенсіонер може отримати довідку про розмір виплат — є два варіанти

13:38, 17 листопада 2024
Довідку про розмір пенсії можна отримати в паперовій або електронній формі.
Як пенсіонер може отримати довідку про розмір виплат — є два варіанти
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області розповіло, як отримати довідку про розмір пенсії.

Довідку про розмір пенсії можна отримати в паперовій або електронній формі.

Щоб отримати паперову довідку, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру, маючи з собою документи, що посвідчують особу та підтверджують реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Звернутися до відділу обслуговування з цього приводу може також особа, яка судом визнана опікуном людини, якій необхідна довідка. Ця особа надає документи, що посвідчують особу опікуна та її повноваження.

Для отримання довідки про розмір пенсії в електронній формі необхідно увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, обрати опцію «Запит на отримання електронних документів» та заповнити поля форми запиту. Відповідь надійде у розділ «Мої звернення».

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