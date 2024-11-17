Як пенсіонер може отримати довідку про розмір виплат — є два варіанти

Довідку про розмір пенсії можна отримати в паперовій або електронній формі.

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області розповіло, як отримати довідку про розмір пенсії.

Довідку про розмір пенсії можна отримати в паперовій або електронній формі.

Щоб отримати паперову довідку, необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру, маючи з собою документи, що посвідчують особу та підтверджують реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Звернутися до відділу обслуговування з цього приводу може також особа, яка судом визнана опікуном людини, якій необхідна довідка. Ця особа надає документи, що посвідчують особу опікуна та її повноваження.

Для отримання довідки про розмір пенсії в електронній формі необхідно увійти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, обрати опцію «Запит на отримання електронних документів» та заповнити поля форми запиту. Відповідь надійде у розділ «Мої звернення».

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