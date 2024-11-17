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В Китае выпускник колледжа устроил резню из-за проваленного экзамена — есть погибшие

14:51, 17 ноября 2024
В результате 8 человек погибли, еще 17 пострадали.
В Китае выпускник колледжа устроил резню из-за проваленного экзамена — есть погибшие
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В Китае выпускник колледжа напал с ножом на жителей общежития из-за проваленного экзамена. В результате 8 человек погибли, еще 17 пострадали. Об этом сообщают издания CNN и BBC.

Инцидент произошел в профессиональном институте искусств и технологий Wuxi Yixing в городе Исин в округе Уси.

Подозреваемый был задержан на месте. Им оказался 21-летний выпускник колледжа.

Как отмечают в полиции, студент признался в содеянном.

О своих мотивах он сказал, что «провалил экзамен, не получил диплом об окончании учебы и был недоволен оплатой за стажировку».

В настоящее время правоохранители расследуют инцидент.

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Китай

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