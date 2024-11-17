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Пенсия по возрасту на льготных условиях – какие условия выхода на заслуженный отдых

14:33, 17 ноября 2024
Законодательством предусмотрены пенсии по возрасту на льготных условиях лицам, работавшим на особо тяжелых и тяжелых работах.
Пенсия по возрасту на льготных условиях – какие условия выхода на заслуженный отдых
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожской области рассказали, какие действуют условия выхода на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Законодательством предусмотрены пенсии по возрасту на льготных условиях лицам, работавшим на особо тяжелых и тяжелых работах. По ним изменяется и требование к общей продолжительности стажа.

По Списку 1 для ухода на пенсию в 50 лет мужчинам необходимо иметь 10 лет такого стажа, женщинам 7,5 лет. Общий стаж должен быть не менее 25 лет у мужчин и 20 — у женщин.

По списку 2 для выхода на пенсию в 55 лет необходимо иметь мужчинам 12,5 лет льготного стажа, женщинам -10 лет Общий стаж не может быть менее 30 лет у мужчин и 25 - у женщин.

Ранее стало известно, как украинцы могут увеличить выплаты, если выйти на пенсию позже.

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