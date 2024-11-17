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Україна та США розпочинають три проекти у сфері малих модульних

15:45, 17 листопада 2024
Україна конвертує ТЕС на ММР за підтримки США.
Україна та США розпочинають три проекти у сфері малих модульних
Джерело фото: weukraine.tv
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Україна та Сполучені Штати оголосили про початок трьох нових проєктів у сфері малих модульних реакторів (ММР). Ці ініціативи, досягнуті в межах домовленостей на кліматичній конференції COP29 у Баку, реалізуватимуться в рамках програми FIRST (Базова інфраструктура для відповідального використання технології ММР). Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Програма передбачає:

  • Проєкт «Чисте паливо» — будівництво пілотного заводу для виробництва водню та аміаку.
  • Проєкт «Фенікс» — конверсію вугільних електростанцій на ММР.
  • Проєкт «Чиста сталь» — створення дорожньої карти декарбонізації сталеливарної промисловості з використанням ММР.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив на стратегічному значенні цих ініціатив:

«Незважаючи на те, що наша країна пережила аварію на Чорнобильській АЕС і зараз стикається з безпрецедентними викликами у зв'язку з окупацією росією найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС, ми продовжуємо рухатися вперед, модернізуючи наш нинішній атомний парк і реалізуючи наші плани щодо будівництва нових атомних генеруючих потужностей», – зазначили в Міненергетики.

Україна також підтримала Декларацію країн на COP28, зобов'язавшись утричі збільшити свої ядерні потужності до 2050 року.

У Міністерстві енергетики зазначили, що технологія ММР має низку переваг, серед яких модульність, легкість транспортування, високий рівень безпеки та знижені витрати на будівництво. Реалізація проєктів відбуватиметься за участі провідних енергетичних компаній та наукових установ України і США, що зміцнить енергетичну безпеку та сприятиме економічному зростанню.

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США енергетика

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