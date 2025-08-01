Суд ЄС поставив під сумнів законність італійського списку «безпечних країн»

Європейський суд: Італія має довести безпечність країн, куди відправляє мігрантів.

Фото: Scheiber

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Суд Європейського Союзу висловив сумніви щодо законності списку «безпечних країн», який Італія використовує для відправлення мігрантів до Албанії на час розгляду їхніх заяв про надання притулку. Про це повідомило агентство Reuters.

Суд ЄС визнав, що Італія має право прискорювати розгляд заяв про притулок від громадян країн, включених до списку «безпечних». Водночас суд підкреслив, що Італія може самостійно визначати, які країни вважати «безпечними», але таке рішення має відповідати суворим правовим стандартам. Заявники та суди повинні мати доступ до доказів, що підтверджують безпечність країни, а також можливість оскаржувати це рішення.

Суд також зазначив, що країна не може бути визнана «безпечною», якщо вона не забезпечує належного захисту для всього свого населення. Таким чином, суд фактично підтримав позицію італійських суддів, які минулого року звернули увагу на це питання.

Офіс прем’єр-міністерки Італії заявив, що рішення суду «послаблює політику боротьби з масовою нелегальною імміграцією та захисту національних кордонів».

Справа, що стала підставою для рішення суду, стосувалася двох громадян Бангладеш, яких італійська влада врятувала в морі та доставила до італійського центру утримання в Албанії. Їхні заяви про надання притулку були відхилені через те, що Італія класифікувала Бангладеш як «безпечну» країну.

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