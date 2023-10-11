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Разведка Израиля предупреждала об активности в соцсетях боевиков ХАМАС, но военные не отреагировали — СМИ

11:02, 11 октября 2023
Информацию передали военнослужащим, находящимся на границе, но предупреждением они не воспользовались.
Разведка Израиля предупреждала об активности в соцсетях боевиков ХАМАС, но военные не отреагировали — СМИ
Фото: nyt.com
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Пред нападением боевиков ХАМАС разведка Израиля зафиксировала увеличение их активности в социальных сетях и предупредила об этом военных на границе, однако они не отреагировали. Об этом утверждает The New York Times.

Анализируя провал одной из лучших разведывательных служб мира, издание цитирует слова двух высокопоставленных представителей израильской службы безопасности, которые заявили, что незадолго до начала атаки разведка обнаружила всплеск активности в социальных сетях боевиков из Газы. Информация была передана военнослужащим, находящимся на границе, но предупреждением они не воспользовались — либо не прочитали, либо не получили.

Утром ХАМАС с помощью дронов вывел из строя часть станций мобильной связи и наблюдательные вышки израильской армии вдоль границы, что не позволило контролировать территорию удаленно с помощью камер. Также БПЛА уничтожили пулеметы на дистанционном управлении, которые были установлены на пограничных укреплениях. Это позволило боевикам ХАМАС приблизиться к пограничному забору и прорвать его сразу в нескольких местах, в том числе, с помощью бульдозеров.

В беседе с NYT 4 чиновника службы безопасности Израиля заявили, что по предварительным данным, ХАМАС удалось осуществить вторжение из-за ряда нарушений в работе по обеспечению безопасности как со стороны разведки, так и со стороны военных. Среди прочего, это:

— Неспособность разведки отслеживать ключевые каналы связи, используемые боевиками ХАМАС;

— Чрезмерное использование удаленного оборудования для наблюдения за границей, которое легко было отключено;

— Командиры находились на одной пограничной базе, которая была захвачена на начальном этапе вторжения, что лишило возможности связи с другими военными;

— Боевики ХАМАС зная, что некоторые каналы их связи прослушиваются Израилем, говорили о том, что не готовятся к атаке. Разведка приняла эти данные за «чистую монету».

Бывший высокопоставленный чиновник Совета нацбезопасности Израиля Йоэль Гузанский заявил, что страна тратит миллиарды на наблюдение за ХАМАС, однако «через секунду все рухнуло, как домино».  

Ранее сообщалось, что Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

Напомним, Нетаньяху опубликовал загадочное сообщение с видео ударов по Газе.

Кроме того, ХАМАС угрожает казнить заложников в ответ на удары по Газе.

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