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  1. Общество

11 октября: какой сегодня праздник и главные события

11:12, 11 октября 2023
В Украине впервые отмечают День специалистов логистического обеспечения ВСУ.
11 октября: какой сегодня праздник и главные события
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В среду, 11 октября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Сегодня впервые в Вооруженных Силах Украины отмечается профессиональный праздник – День специалистов логистического обеспечения ВС Украины.

Силы логистики — формирование в составе ВСУ для технического и тылового обеспечения путем хранения, подготовки (ремонта) и транспортировки всей номенклатуры вооружения, боеприпасов, военной техники, продовольствия и прочего.

11 октября в Украине и мире празднуют Международный день девочек. Главной целью этого праздника является распространение в обществе информации о проблемах, с которыми сталкивается большинство девушек подросткового и несовершеннолетнего возраста – незащищенность, неравенство, социальная несправедливость. День является глобальной инициативой, направленной на защиту прав девушек для решения проблем, которые могут возникнуть у них.

Также 11 октября – Международный день каминг-аута. День создан для того, чтобы поддержать членов ЛГБТ-сообщества в их желании сделать каминг-аут, то есть открытое и добровольное признание перед близкими, родными, друзьями своей сексуальной ориентации и гендерной принадлежности, отличающейся от традиционной. Впервые праздник прошел в США в 1988 году, а его инициаторами стали Роберт Айхберг (психолог) и Джин О'Лири (активистка, политический лидер, открытая лесбиянка).

А еще 11 октября Международный день юлы. Празднование выпадает на вторую среду октября. Дата была предложена Музеем волчка и йо-йо в Берлингтоне (Висконсин, США). По словам археологов, юла – это самая древняя игрушка в мире. Самая первая найденная имеет возраст примерно 6000 лет. Известный поэт Гомер описал юлу в VIII веке до нашей эры.

Какой сегодня церковный праздник

11 октября в церковном календаре – день памяти святого Филиппа. Он был одним из апостолов и происходил из Кесарии Палестинской. Другие ученики Иисуса Христа избрали его диаконом вслед за святым Стефаном. В то время, когда начались гонения на христиан, Стефан погиб, а Филипп решил покинуть Иерусалим и двинуться в один из самарских городов, где начал проповедовать. Апостол рассказывал всем, кто хотел его слушать, о Христе, а также творил чудеса и исцелял больных. Благодаря ему многие язычники уверовали в Иисуса.

Календарь важных событий за 11 октября:

1138 год – происходит землетрясение в Алеппо, которое уносит жизни 230 тысяч человек;

1881 год – американец Хьюстон Дэвид получает патент на первую фотопленку;

1887 год – американский изобретатель Томас Эдисон получает патент на электрическую машину для подсчета голосов на выборах;

1891 год – в Стокгольме открывают первый этнографический музей под открытым небом;

1899 год – начинается Вторая англо-бурская война;

1921 год – на Всеукраинском православном Синоде в Киеве создают независимую от русской православной церкви Украинскую Автокефальную Православную Церковь (УАПЦ);

1938 год – центральная власть Чехословацкой республики утверждает правительство Карпатской Украины;

2018 год – Вселенский Патриархат поддерживает предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

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