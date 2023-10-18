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  1. У світі

Єгипет виступив проти евакуації палестинців Гази

15:18, 18 жовтня 2023
Президент Республіки Єгипет заявив, що евакуація палестинців призведе до подальшого загострення ситуації.
Єгипет виступив проти евакуації палестинців Гази
Джерело фото: REUTERS
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Президент Республіки Єгипет Абдель Фаттах Аль-Сісі під час зустрічі з канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем стосовно евакуації палестинців із сектору Гази під юрисдикцію Єгипту, попередив, що це не вирішить конфлікту і призведе до подальшого загострення ситуації, – пише Укрінформ.

Президент Аль-Сісі заявив, що Єгипет відхиляє ідею вирішення палестинського питання винятково військовими методами та відмовляється від ідеї передачі юрисдикції над палестинцями з Гази. Він зауважив, що такий крок призведе до перенесення ідеї спротиву народу на регіон Синаю та подальшої ескалації конфлікту, яка загрожує Єгипту.

Президент попередив, що спроби евакуації палестинців до Єгипту приведуть до того, що палестинці із Західного берегу річки Йордан також будуть змушені шукати притулок у Йорданії, що є неприйнятним. Аль-Сісі наголосив на неможливості розв'язання конфлікту за такими сценаріями, оскільки це загрожує існуванню палестинського народу.

Президент Єгипту підкреслив, що ситуація в секторі Газа надалі погіршується та закликав міжнародних та регіональних гравців об'єднати зусилля для заспокоєння конфлікту. Він наголосив на необхідності визнання права палестинців на створення незалежної держави зі столицею у Західному Єрусалимі та осудив будь-які атаки на цивільне населення.

«Продовження військової конфронтації матиме наслідки, які ми не зможемо контролювати. Конфронтація може продовжуватися, якщо міжнародні і регіональні гравці не об'єднають і не узгодять свої зусилля. Ми маємо досягти заспокоєння ситуації, інакше криза буде дедалі гірша», – додав президент Єгипту.

Щодо гуманітарного коридору, Єгипет відкриє його, коли безпекова ситуація дозволить, оскільки наразі такий крок є неможливим.

Нагадаємо, евакуація українців із Сектору Гази буде в пріоритеті у єгипетської влади, — Лубінець.

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