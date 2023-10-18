Чому в Україні не з'являються нові банки: відповідь дали в НБУ

В останні роки попит на створення нових банків відсутній.

В Україні відсутній попит на створення нових банків. За останні п'ять років Нацбанк не отримав жодного пакета документів. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Кількість звернень від небанківських гравців теж на низькому рівні, водночас цього року попит вищий порівняно з 2022 роком», - сказав він.

Олійник уточнив, що від початку цього року Нацбанк отримав понад два десятки звернень – більшість від фінкомпаній і лізингодавців, є також страхові компанії, тоді як торік було лише шість заяв.

«З них половину відхилено, решта ще на розгляді», - додав він.

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