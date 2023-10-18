До ВРП внесли подання з рекомендацією на відрядження двох суддів до інших судів

Суддів рекомендували відрядити до Баранівського районного суду Житомирської області та до Західного апеляційного господарського суду.

Фото: vkksu.gov.ua

У середу, 18 жовтня, Перша палата Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянула питання щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

У зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя та виявленням надмірного рівня судового навантаження в судах Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією на відрядження строком на один рік:

судді Семенівського районного суду Полтавської області Самойленко Людмили Миколаївни до Баранівського районного суду Житомирської області;

судді Львівського апеляційного господарського суду Малех Ірини Богданівни до Західного апеляційного господарського суду.

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