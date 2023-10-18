Електронний суд: що робити, коли під час подачі заяви відображається сторінка білого або сірого кольору

Користувачам Електронного суду розповіли, як вирішити деякі проблеми у роботі підсистемі.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» пояснило, що робити, коли під час подачі заяви/клопотання через підсистему Електронний суд відображається сторінка білого або сірого кольору, система зависає або некоректно відображається ПІБ та інші символи на екрані.

«Необхідно відключити автоматичний переклад сторінки в Google Chrome, як зазначено на зображенні нижче.

Після вимкнення необхідно оновити сторінку з очисткою кешу: CTRL+F5 або CTRL+SHIFT+R на клавіатурі», - сказано у повідомлені.

Раніше ми писали, як діятиме суд в разі відсутності з 18 жовтня у заявника електронного кабінету, - роз’яснення.

Перевірити наявність електронного кабінету у користувача можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.