Електронний суд: що робити, коли під час подачі заяви відображається сторінка білого або сірого кольору

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» пояснило, що робити, коли під час подачі заяви/клопотання через підсистему Електронний суд відображається сторінка білого або сірого кольору, система зависає або некоректно відображається ПІБ та інші символи на екрані.
«Необхідно відключити автоматичний переклад сторінки в Google Chrome, як зазначено на зображенні нижче.
Після вимкнення необхідно оновити сторінку з очисткою кешу: CTRL+F5 або CTRL+SHIFT+R на клавіатурі», - сказано у повідомлені.
Раніше ми писали, як діятиме суд в разі відсутності з 18 жовтня у заявника електронного кабінету, - роз’яснення.
Перевірити наявність електронного кабінету у користувача можна за посиланням.
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