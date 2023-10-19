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Як нотаріусу подати звіт через веб-портал Пенсійного фонду: роз’яснення

15:43, 19 жовтня 2023
Для подачі звіту через веб-портал ПФУ нотаріусам потрібно виконати низку кроків.
Як нотаріусу подати звіт через веб-портал Пенсійного фонду: роз’яснення
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Пенсійний фонд України роз’яснив питання щодо подання нотаріусами звітів через веб-портал ПФУ. Про це повідомила Нотаріальної палати України.

Даний звіт подається нотаріусами про укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна, включаючи інформацію про вартість такого майна та суму сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Для подачі звіту через веб-портал ПФУ нотаріусам потрібно виконати такі кроки:

Зайти на веб-портал та натиснути кнопку «Вхід».

У вікні, що відкриється, в полі «Бажаєте увійти як» обрати категорію «Нотаріус», зазначити акредитований центр сертифікації ключів (АЦСК), який надав КЕП, прикріпити файл ключа (з файлового носія чи з токена) та ввести пароль.

Заповнити всі обов’язкові поля електронного документа, що з’явиться на екрані. Після введення необхідних даних натиснути кнопку «Сформувати звіт».

Переглянути сформований електронний звіт та надіслати документ до ПФУ. Надісланий звіт реєструється в ПФУ автоматично, а нотаріусу в електронний кабінет на веб-порталі надходить про це квитанція. У квитанції зазначаються реквізити прийнятого або неприйнятого (із зазначенням причини) звіту.

Для пошуку та перегляду в особистому кабінеті звітів, сформованих нотаріусом раніше, потрібно ввести необхідні запити, обравши відповідні поля: Рік звіту; Квартал; Тип звіту; Статус звіту; Дата подання звіту; Звіт (посилання для завантаження-відкриття звіту з електронного архіву); Квитанція.

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