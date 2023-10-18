Путін заявив, що рф патрулюватиме небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»

За словами російського диктатора, рф буде «здійснювати візуальний контроль за допомогою зброї».

Російський диктатор Путін під час пресконференції заявив, що рф патрулюватиме небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами». Йде мова про Міг-31.

За його словами, рф буде «здійснювати візуальний контроль за допомогою зброї». Патрулювання буде здійснюватись «в нейтральній зоні повітряного простору над Чорним морем».

Зазначимо, що напевно Путін вирішив таким чином залякати Україну, адже останнім часом ЗСУ часто атакують ворожі склади та аеродроми.

Так, днями українські бійці вразили ворожі аеродроми у Бердянську та Луганську.

Також біля узбережжя Криму був атакований корабель Чорноморського флоту рф «Павел Державин».

А ще ЗСУ почали використовувати далекобійні ракети ATACMS.

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