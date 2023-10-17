Операція Dragonfly: Сили спецоперацій підтвердили ураження ворожих аеродромів у Бердянську та Луганську

Під час атак на аеродромах базувалася велика кількість техніки, боєприпасів та росіян.

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Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили атаку на аеродроми в Бердянську та Луганську. Операція мала назву DRAGONFLY.

"Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

дев’ять гелікоптерів різних модифікацій

спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах

пускова установка ППО

склад боєприпасів

пошкоджено злітні смуги аеродромів

Також зазначається, що склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів, кажуть у Силах спецоперацій.

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