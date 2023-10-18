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Як підтвердити факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я

07:52, 18 жовтня 2023
У Держпраці навели перелік документів, які підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я.
Як підтвердити факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці повідомляє, як підтвердити факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я. 

Так, відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1449, невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я може бути підтверджена:

  • довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду МСЕК, або індивідуальною програмою реабілітації;
  • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

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