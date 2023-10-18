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Как подтвердить факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья

07:52, 18 октября 2023
В Гоструда привели перечень документов, подтверждающих факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья.
Как подтвердить факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья
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Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда сообщает, как подтвердить факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья.

Так, согласно Порядку расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 1449, несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждена:

  • справкой учреждения здравоохранения, содержащей информацию о заключительном выводе врачебно-консультативной комиссии по изменению места работы, указанную в журнале записи выводов такой комиссии;
  • уведомлением работодателя о группе инвалидности и ее причинах или выпиской из акта осмотра МСЭК, или индивидуальной программой реабилитации;
  • медицинской справкой о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника определенной категории, выданной комиссией по проведению медицинских осмотров учреждений здравоохранения.

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