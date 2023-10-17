Операция Dragonfly: Силы спецопераций подтвердили поражение вражеских аэродромов в Бердянске и Луганске

Силы специальных операций ВСУ подтвердили атаку на аэродромы в Бердянске и Луганске. Операция называлась DRAGONFLY.
"Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эта информация была проверена и получено доказательство. Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери.
По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:
- девять вертолетов разных модификаций
- специальная техника, которая находилась на аэродромах
- пусковая установка ПВО
- склад боеприпасов
- повреждены взлетные полосы аэродромов
Также отмечается, что состав боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продлилась до 11 утра.
Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов, говорят в Силах спецопераций.
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