Будут судить 23 участников нелегального табачного бизнеса

Перед судом предстанут организаторы масштабного нелегального табачного бизнеса с ежемесячным доходом на сумму от 7 до 10 миллионов гривен.

Источник фото: ГБР

Перед судом предстанут организаторы разветвленного нелегального табачного бизнеса. В суд направлено дело в отношении 23 участников организованной преступной группы, включая организатора, бухгалтера и двух "руководителей на местах". Эта группа реализовала широкомасштабную схему продажи нелегальных сигарет, ежемесячный оборот которых составлял от 7 до 10 миллионов гривен, - сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По результатам расследования установлено, что злоумышленники начали незаконную деятельность во второй половине 2022 года. Участники этой схемы получали поддельные сигареты из подпольных производственных точек. Организатор и бухгалтер контролировали незаконный бизнес из Одессы, а их сообщники в Одесской и Винницкой областях организовывали продажу контрафактных сигарет на местах и отслеживали результаты реализации.

Особо стоит отметить, что только в области Винница эта группа удерживала около 30 точек продажи контрафактных сигарет с фальшивой пометкой "дьюти-фри". Эта незаконная деятельность была прекращена в апреле 2023 года.

Правоохранители провели примерно полсотни обысков в местах продажи и офисных помещениях участников преступной группы. Было изъято около 200 тысяч пачек сигарет общей стоимостью более 5 миллионов гривен, а также обнаружена документация и записи с "теневой бухгалтерией", средства связи, носители информации и почти 1,5 миллионов гривен наличными. Общую сумму, изъятую во время обысков, передадут в государственный бюджет.

Дело в отношении должностных лиц региональных отделений Государственной налоговой службы, которые предоставляли покрытие для этого бизнеса, рассматривается отдельно как уголовное производство по факту злоупотребления властью, что привело к серьезным последствиям. Это производство все еще продолжается.

Организатора, бухгалтера и двух "руководителей на местах" преступной группы обвиняют в незаконном изготовлении и продаже подакцизных товаров, которые были совершены организованной группой преступников. Продавцов, которые занимались продажей сигарет на местах нелегального бизнеса, обвиняют в незаконном сбыте подакцизных товаров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.