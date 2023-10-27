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Будут судить 23 участников нелегального табачного бизнеса

17:53, 27 октября 2023
Перед судом предстанут организаторы масштабного нелегального табачного бизнеса с ежемесячным доходом на сумму от 7 до 10 миллионов гривен.
Будут судить 23 участников нелегального табачного бизнеса
Источник фото: ГБР
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Перед судом предстанут организаторы разветвленного нелегального табачного бизнеса. В суд направлено дело в отношении 23 участников организованной преступной группы, включая организатора, бухгалтера и двух "руководителей на местах". Эта группа реализовала широкомасштабную схему продажи нелегальных сигарет, ежемесячный оборот которых составлял от 7 до 10 миллионов гривен, - сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По результатам расследования установлено, что злоумышленники начали незаконную деятельность во второй половине 2022 года. Участники этой схемы получали поддельные сигареты из подпольных производственных точек. Организатор и бухгалтер контролировали незаконный бизнес из Одессы, а их сообщники в Одесской и Винницкой областях организовывали продажу контрафактных сигарет на местах и отслеживали результаты реализации.

Особо стоит отметить, что только в области Винница эта группа удерживала около 30 точек продажи контрафактных сигарет с фальшивой пометкой "дьюти-фри". Эта незаконная деятельность была прекращена в апреле 2023 года.

Правоохранители провели примерно полсотни обысков в местах продажи и офисных помещениях участников преступной группы. Было изъято около 200 тысяч пачек сигарет общей стоимостью более 5 миллионов гривен, а также обнаружена документация и записи с "теневой бухгалтерией", средства связи, носители информации и почти 1,5 миллионов гривен наличными. Общую сумму, изъятую во время обысков, передадут в государственный бюджет.

Дело в отношении должностных лиц региональных отделений Государственной налоговой службы, которые предоставляли покрытие для этого бизнеса, рассматривается отдельно как уголовное производство по факту злоупотребления властью, что привело к серьезным последствиям. Это производство все еще продолжается.

Организатора, бухгалтера и двух "руководителей на местах" преступной группы обвиняют в незаконном изготовлении и продаже подакцизных товаров, которые были совершены организованной группой преступников. Продавцов, которые занимались продажей сигарет на местах нелегального бизнеса, обвиняют в незаконном сбыте подакцизных товаров.

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