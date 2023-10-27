Судитимуть 23 учасників нелегального тютюнового бізнесу

Перед судом постануть організатори масштабного нелегального тютюнового бізнесу із щомісячним доходом на суму від 7 до 10 мільйонів гривень.

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Перед судом постануть організатори розгалуженого нелегального тютюнового бізнесу. До суду направлено справу щодо 23 учасників організованої злочинної групи, включаючи організатора, бухгалтера та двох «керівників на місцях». Ця група реалізувала широкомасштабну схему продажу нелегальних цигарок, щомісячний оборот яких становив від 7 до 10 мільйонів гривень, – повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За результатами розслідування встановлено, що зловмисники розпочали незаконну діяльність у другій половині 2022 року. Учасники цієї схеми отримували підроблені цигарки з підпільних виробничих точок. Організатор та бухгалтер контролювали незаконний бізнес з Одеси, а їхні спільники в Одеській та Вінницькій областях організовували продаж контрафактних цигарок на місцях та відслідковували результати реалізації.

Особливо варто зазначити, що тільки в області Вінниця ця група утримувала навколо 30 точок продажу контрафактних цигарок з фальшивою поміткою «дьюті-фрі». Ця незаконна діяльність була припинена у квітні 2023 року.

Правоохоронці провели приблизно півсотні обшуків в місцях продажу і офісних приміщеннях учасників злочинної групи. Було вилучено близько 200 тисяч пачок цигарок загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень, а також виявлено документацію та записи із «тіньовою бухгалтерією», засоби зв'язку, носії інформації та майже 1,5 мільйонів гривень готівкою. Загальну суму, вилучену під час обшуків, передадуть до державного бюджету.

Справа щодо посадовців регіональних відділень Державної податкової служби, які надавали покриття для цього бізнесу, розглядається окремо як кримінальне провадження за фактом зловживання владою, що призвело до серйозних наслідків. Це провадження все ще триває.

Організатора, бухгалтера та двох «керівників на місцях» злочинної групи обвинувачують у незаконному виготовленні та продажу підакцизних товарів, які були скоєні організованою групою злочинців. Продавців, які займалися продажем цигарок на місцях нелегального бізнесу, обвинувачують у незаконному збуті підакцизних товарів.

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