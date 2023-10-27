Податкова нагадала, що є адресою господарської одиниці

Адреса господарської одиниці – це адреса, яку зазначено в документі на право власності чи користування господарською одиницею.

Податкова служба у Дніпропетровській області нагадує, що є адресою господарської одиниці.

Зазначається, що згідно з розд. 1 Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 №13, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 №220/28350, адреса господарської одиниці – адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею.

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