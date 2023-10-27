У порт Маріуполя зайшло російське судно з бетонними плитами, проте назад воно піде не порожнім – Андрющенко

До Маріуполя прибуло судно рф з бетонними плитами для укріплень вогневих позицій.

У морський порт Маріуполя, який тимчасово знаходиться під контролем російських військ, прибуло ще одне судно з бетонними плитами, які використовуються для будівництва вогневих позицій. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Це судно, яке належить класу РМ3 (річка-море), прибуло до порту з великою кількістю бетонних плит. Більшість попередніх поставок такого матеріалу були використані для будівництва об'єктів оборони, приблизно на 80%. При цьому близько 20% матеріалу залишається на території порту.

За отриманою інсайдерською інформацією, цього разу також планується вивезти з Маріуполя насіння соняшника врожаю цього року.

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